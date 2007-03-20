У Росії оголошено День жалоби

Під час вибуху метану на шахті "Ульянівська" в Новокузнецьку Кемеровської області 19 березня загинули, за останніми даними, 106 осіб. Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на інформацію Управління МНС по Кемеровській області.

Серед загиблих під час вибуху метану на шахті "Ульянівська" - близько 20 керівних працівників підприємства та один іноземець. На момент вибуху в шахті перебували 203 людини, 93 з них врятовані. Ця аварія стала найбільшою в Кемеровській області.

Тривають пошуки чотирьох шахтарів.

Президент РФ Володимир ПУТІН підписав указ, згідно з яким 21 березня оголошено в Росії днем жалоби за жертвами й потерпілими в аварії на шахті "Ульянівська" в Кемеровській області, в аварії пасажирського літака Ту-134 в Самарі та пожежі в будинку для старих у Краснодарському краї.

В середу на всій території країни будуть приспущені державні прапори Російської Федерації. Телерадіокомпаніям і установам культури запропоновано скасувати розважальні заходи й передачі.

Крім того, указ наказує уряду спільно з органами влади Краснодарського краю, Кемеровської й Самарської областей утворити комісії для з`ясування причин трагічних подій і надання допомоги сім`ям загиблих.

Пожежа в будинку престарілих у Єйську спалахнула вночі 20 березня, загинули 62 людей.

У Самарі в суботу вранці зазнав аварії літак Ту-134 авіакомпанії ЮТейр рейсу Сургут-Самара-Бєлгород. У результаті "жорсткої" посадки, при ударі об землю фюзеляж розвалився, загинули щонайменше шестеро людей.