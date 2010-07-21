Грузія проголосила 25 лютого Днем радянської окупації

Парламент Грузії сьогодні ухвалив рішення оголосити 25 лютого Днем радянській окупації. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, з ініціативою відзначати День радянської окупації раніше виступив уряд Грузії.

Тепер в Грузії щорічно 25 лютого будуть приспущені державні прапори, оголошена хвилина мовчання у всіх держустановах, а також проходитимуть заходи в пам`ять жертв радянської окупації.

25 лютого 1921 р. у Тбілісі ввійшли частини Червоної Армії.

Раніше повідомлялося, що з нового навчального року в грузинських школах на додачу до звичайних підручників історії з`явиться посібник "200 років російської окупації": 1801 року було оголошено царський маніфест про приєднання царства Картлі-Кахеті до Російської імперії.