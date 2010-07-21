Чаушеску на дві години дістали з могили

У Румунії на прохання рідних викопали тіло колишнього президента країни, керівника Комуністичної партії Ніколае Чаушеску та його дружини Олени, розстріляних 1989 року. Сьогодні патологоанатоми і працівники військового кладовища Генча в Бухаресті розкрили могилу подружжя Чаушеску, щоб узяти зразки ДНК і провести ідентифікацію похованих там тіл. Уся процедура тривала більше двох годин, повідомляє Associated Press.

Родичі колишнього румунського керівника сумніваються в тому, що на військовому кладовищі Генча були справді поховані тіла Ніколае і Олени Чаушеску. Син екс-президента країни Валентин Чаушеску раніше заявляв, що в історії з таємним похованням його батьків залишається багато "білих плям", які необхідно з`ясувати.

Н.Чаушеску, нагадує РосБізнесКонсалтинг, правив Румунією протягом 25 років і в 1989 році був повалений під час повстання. Він і його дружина були розстріляні після швидкого військового суду.