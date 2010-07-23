Чавес загрожує війною через колумбійських партизанів

Президент Венесуели Уго Чавес 22 липня заявив, що країна припиняє дипломатичні взаємини з Колумбією внаслідок звинувачень у тому, що на території Венесуели є партизанські підрозділи повстанців, що ховаються від влади Колумбії. У.Чавес наголосив, що лідер Колумбії може своїми діями розв`язати війну між латиноамериканськими країнами, передає Associated Press.

У.Чавес сказав, що вимушений розірвати всі відносини з Колумбією через звинувачення в його бік від колумбійських політиків у тому, що він не зміг протистояти радикальним лівим повстанцям, яким вдалося сховатися на території Венесуели.

На такі заяви голову держави підштовхнув виступ колумбійського посла Луїса Альфонсо Хойоса на зустрічі Організації американських держав у Вашингтоні. Посол надав фотознімки, відеозаписи, свідчення і карти з позначеними на них таборами повстанців і зажадав від представників Венесуели надати можливість незалежним спостерігачам відвідати місця ймовірного розташування таборів. За його словами, табори використовуються як сховок для партизанських загонів, які чинять диверсії на території Колумбії і беруть участь у наркотрафіку.

Ні У.Чавес, ні посол Венесуели Рой Чадертон прямо не зреагували на заяву колумбійського дипломата, хоча Р.Чадертон висловив припущення, що всі докази сфальсифіковані.

У.Чавес стверджує, що Колумбія йде на поводу у США, які намагаються зашкодити внутрішньорегіональній інтеграції, і висловив сумнів у тому, що Хуан Мануель Сантос, обраний президент Колумбії, зможе утриматися від мілітаристської проамериканської політики, подібній до політики його попередника Альвара Урібе.

Президент наголосив, що Венесуела робить усе можливе, щоб відвернути проникнення членів рухів "Революційні збройні сили Колумбії" та "Армія національного звільнення" на свою територію.