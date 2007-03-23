США засудили уряди Італії та Афганістану за угоду з талібами

Сполучені Штати засудили уряди Італії і Афганістану за те, що ради звільнення викраденого італійського журналіста вони погодилися на переговори з афганськими бойовиками. "Наша позиція з цього питання добре відома: ми не ведемо переговори з терористами і іншим не радимо цього робити", - заявив офіційний представник Держдепартаменту США Шон Маккормак.

Він зазначив, що угода з талібами може стати сигналом для афганських бойовиків, які хотіли б домогтися від влади виконання своїх вимог. "Можуть виникнути непередбачені наслідки таких дій", - сказав Ш.Маккормак, передає Associated Press.

Італійський журналіст газети La Repubblica Даніеле Мастроджакомо, викрадений афганськими бойовиками 5 березня 2007 р., був звільнений через два тижні. Щоб добитися свободи для італійця, уряду Афганістану довелося піти на поступки викрадачам і випустити з в`язниці п`ятьох членів руху "Талібан".