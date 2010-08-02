У Тибеті інтронізували 5-річного Будду

У монастирі Тибету Загор пройшла церемонія інтронізації тулку (живого Будди) Деджуба VI, повідомляє Лента.ру з посиланням на Сіньхуа.

П`ятирічного уродженця району Тибету Шаньнань ЛОЗАН-ДОДЗЕ було обрано живим втіленням досконалості і прояснення на зміну Деджубу V Цзянпалу Калзан-гямцо, який пішов у нірвану 11 березня 2000 року на 66-му році земного життя.

На церемонії було зачитано офіційне послання від властей Тибету з визнанням нового живого Будди.

Буддійські ченці протягом десяти років шукали хлопчика, який відповідав би відомим прикметам Будди Деджуба. Таких знайшлося двоє, і на початку 2010 року одного з них було обрано за жеребом.

Нового Будду урочисто одягнулися у жовті сутану і шапку, що є символами буддійської школи гелуг (також відомої як "Жовта віра").

Тулку не вважається реінкарнацією засновника буддизму, Будди Гаутами. Він, згідно з уявленнями буддистів, є фізичним втіленням Будди як духовного прояснення, досконалого і абсолютного розуму. Далай-лама к традиції гелуг також вважається тулку.