Громадянин України на смерть забив в Італії випадкову перехожу

25-річний громадянин України Олег Федченко, який проживає в Мілані, в п`ятницю вранці забив до смерті на вулиці незнайому йому 41-річного філіппінку, матір двох дітей, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на правоохоронні органи Італії.

За інформацією поліції, Федченко, який напередодні серйозно посварився зі своєю 20-річною подружкою, таким чином вирішив зігнати зло на першій жінці, яка трапилася йому на вулиці.

Свідки події відзначають справді нелюдську силу і злість, з якими він завдавав ударів в обличчя і по тілу філіппінки. Повідомляється також, що хлопець в кров розбив собі руки і навіть зламав кілька пальців.

"Я бачила, як він схилився над жінкою, яка лежала на землі, і продовжував бити її, хоча його руки вже були по лікоть в крові. Він добив її, і ніхто навіть не втрутився", - наводить слова свідка події міланська газета Corriere della Sera.

Ще один очевидець розповів журналістам, що Федченко чинив серйозний опір поліцейським, які терміново прибули на місце злочину. "Зупинити його змогли, лише застосувавши силу, бо він був несамовитий. Посадити його в машину вдалося лише вісьмом поліцейським, настільки сильний він чинив" опір, - повідомив свідок.

Закривавлену жертву підібрала машина швидкої допомоги. Лікарі констатували у неї серцевий напад, і незабаром після того, як жінку доставили в лікарню, вона померла непритомна.

Згодом виявилось, що першою в поліцію подзвонила мати Федченка, яка повідомила, що він вже два дні в стані сильного збудження. "Зараз він вийшов з помешкання, і я боюся, що він уб`є когось", - заявила вона.

За даними поліції, Федченко у минулому працював мулярем на будівництві, а потім підробляв викидайлом в нічних клубах Мілана, паралельно посилено займаючись боксом. Раніше у нього були проблеми з психікою і депресивні стани.

Убита філіппінка, яка близько 20 років жила в Італії, працювала прибиральницею і нянею. У неї залишилися чоловік і двоє дітей, молодшому з яких поки не розповіли про те, що мама померла.