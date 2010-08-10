Саудівська Аравія почала виконання п'ятирічки

Саудівська Аравія схвалила п`ятирічний план розвитку на 385 млрд дол., більше 50% цієї суми будуть спрямовані на розвиток трудових ресурсів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Повідомляється також, що залишок виділених коштів піде на поліпшення систем соціального обслуговування населення, охорону здоров`я, розвиток телекомунікацій і житлового сектора. Передбачається середнє щорічне економічне зростання у розмірі 5,2%.

За словами міністра економіки і планування Халеда Аль-Кусейбі, план, розрахований на 2010-2014 рр., на 67% масштабніший за попередній п`ятирічний план.

Саудівська Аравія має найбільші у світі доведені запаси вуглеводневої сировини. Оскільки економіка країни значною мірою залежить від нафти, Саудівська Аравія йде шляхом енергійного і всестороннього розвитку і диверсифікації нафтової промисловості.