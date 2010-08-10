Посол: Польща не втратила інтерес до України

Посол Польщі Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявляє, що його держава не втратила інтерес до України.

Про це посол сказав в інтерв’ю газеті “День”, відповідаючи на запитання стосовно того, що деякі експерти вважають, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ втрачає інтерес до Польщі у зв’язку з тим, що під час президентських виборів в Україні правляча у Польщі партія «Громадянська платформа» робила ставку на іншого кандидата.

«Ми в Польщі не помічаємо втрати інтересу до України. Немає також ніяких сигналів з Києва, які могли б зменшити наше зацікавлення», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Посол відзначив, що польське суспільство, а також польська громадська думка з великою повагою відзначили присутність Президента України на похороні Президента Польщі Леха Качинського.

За словами посла, у Європі прийнято, що в політичних партій є партнери за кордоном. “Але це не заважає їм поважати інші політичні сили та співпрацювати з ними після виборів, якщо вони прийдуть до влади. Врешті, для нас польсько-українське співробітництво - це не питання партійних інтересів. Це питання національного інтересу Польщі»,- сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він також зауважив, що для Польщі дуже вигідний євроінтеграційний курс України, тому Польща завжди була адвокатом України в Європейському Союзі. Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що цей курс також корисний для України. “Ми задоволені, що Україна залишається на цьому шляху. Цінуємо, що останнім часом українська влада, український парламент спромігся ухвалити деякі важливі закони, що наближають Україну до європейських стандартів, на які ми довго чекали», - додав він. Особливо, підкреслив дипломат, це стосується закону про державні закупівлі, а також закону про врегулювання ринку газу і змін у тарифній політиці, завдяки чому відновлюється співпраця України з МВФ.

Водночас посол висловив стурбованість дуже повільними темпами переговорів відносно зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Але, сказав він, це питання не лише до цього уряду, адже переговори ведуться вже два роки. Він нагадав, що лише чотири сектори закриті в цих переговорах, а залишилося ще понад 20 неузгоджених питань.

Стосовно ситуації із свободою слова в Україні, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що в Польщі завжди вважали, що в галузі свободи слова та прав людини Україна - справжній лідер серед країн СНД. “Хотілося б, щоб Україна й надалі залишалася таким лідером. Ми бажаємо українському суспільству і політикуму, щоб вони змогли зберегти за Україною це лідерство. Я думаю, що преса як четверта влада завжди матиме зауваження до влади, і це нормально”, - сказав він. На переконання посла, справжньою перевіркою стандартів свободи слова, прав людини та права вибору буде виборча кампанія до місцевих органів влади.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також зазначив, що новий президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ “позитивно налаштований щодо України і загалом до активності Польщі на східному напрямку”.