Президент Південної Кореї оприлюднив план об'єднання з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Мен Бак запропонував план об`єднання з КНДР, що передбачає три етапи. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Korea Times, загальні принципи цього процесу Лі Мен Бак окреслив у виступі, присвяченому 65-й річниці звільнення Кореї від японського колоніального гніту.

Перший пункт плану - встановлення миру і забезпечення безпеки на Корейському півострові, перш за все, ядерне роззброєння КНДР. Другий етап - економічна інтеграція і розвиток співпраці, спрямований на підйом північнокорейської економіки. Після цього, за словами Лі Мен Бака, корейці зможуть подолати відмінності між двома системами і створити єдину державу, в якій захищені права всіх громадян.

Кажучи про конкретні заходи, Лі Мен Бак запропонував ввести особливий податок, щоб зібрати кошти, необхідні для забезпечення процесу об`єднання. Reuters наводить оцінки, згідно з якими створення єдиної Кореї може коштувати Сеулові в суму понад 1 трильйон доларів.