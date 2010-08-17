26 людей постраждали від вибуху припаркованої машини в П’ятигорську
18:52, 17 серпня 2010Світ
1995 0
Порушено кримінальну справу про теракт
У П’ятигорську внаслідок вибуху постраждали 26 людей.
Як передає РІА «Новости», вибух стався сьогодні близько 16.30 мск на вулиці Кірова в центрі міста - вибухнула машина, припаркована біля кафе.
"Троє з постраждалих перебувають у важкому стані", - повідомив представник окремого батальйону федеральної пожежної служби МНС Росії по місту.
Порушено кримінальну справу за трьома статтями, зокрема "теракт".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter