26 людей постраждали від вибуху припаркованої машини в П’ятигорську

У П’ятигорську внаслідок вибуху постраждали 26 людей.

Як передає РІА «Новости», вибух стався сьогодні близько 16.30 мск на вулиці Кірова в центрі міста - вибухнула машина, припаркована біля кафе.

"Троє з постраждалих перебувають у важкому стані", - повідомив представник окремого батальйону федеральної пожежної служби МНС Росії по місту.

Порушено кримінальну справу за трьома статтями, зокрема "теракт".