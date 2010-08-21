В Афганістані закриють приватні охоронні фірми
22:48, 21 серпня 2010Світ
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Розпорядження президента
Президент Афганістану Хамід Карзай видав розпорядження до кінця року закрити в країні всі приватні охоронні фірми, повідомляє Радіо "Свобода".
В оприлюдненій у суботу заяві апарату президента зазначено, що міністерство внутрішніх справ і служба національної безпеки готують відповідний список. При цьому, всі незареєстровані охоронні агентства будуть ліквідовані в першу чергу.
В Афганістані послугами таких фірм зазвичай користуються американські військовослужбовці, сили під командуванням НАТО, Пентагон, представництво ООН, гуманітарні і неурядові організації, посольства і офіси західних ЗМІ.
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