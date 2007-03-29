У готелі Туреччини прогримів вибух: є постраждалі

У курортному містечку Белек на південному заході Туреччини в одному з п`ятизіркових готелів прогримів вибух. За попередніми даними, вибухнув резервуар зі скрапленим газом.

Як повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на місцеві ЗМІ, більше десяти туристів дістали поранення.

Інформація про громадянство потерпілих наразі не надходила. Курорт Белек найчастіше відвідують туристи з Росії, Німеччини та Ізраїлю.

До місця події прибувають машини "швидкої допомоги" і пожежники.

За інформацією місцевих ЗМІ, кілька днів тому в готелі був замінений резервуар із скрапленим газом.

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