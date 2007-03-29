У готелі Туреччини прогримів вибух: є постраждалі
09:41, 29 березня 2007Світ
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За попередніми даними, вибухнув газ
У курортному містечку Белек на південному заході Туреччини в одному з п`ятизіркових готелів прогримів вибух. За попередніми даними, вибухнув резервуар зі скрапленим газом.
Як повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на місцеві ЗМІ, більше десяти туристів дістали поранення.
Інформація про громадянство потерпілих наразі не надходила. Курорт Белек найчастіше відвідують туристи з Росії, Німеччини та Ізраїлю.
До місця події прибувають машини "швидкої допомоги" і пожежники.
За інформацією місцевих ЗМІ, кілька днів тому в готелі був замінений резервуар із скрапленим газом.
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