Екс-президент Латвії: Україні слід визначитись, з ким дружити

Колишній президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА заявляє, що Україна в очах Заходу згаяла багато часу на проведення демократичних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час дискусії з українськими експертами та журналістами.

За словами екс-президента Латвії, після Помаранчевої революції країни Заходу приділяли Україні багато уваги, вони сподівались побачити демократичні трансформації в цій країні. Помаранчеву революцію, додала вона, бачили як можливість для проведення демократичних змін, можливість відійти від усього того, що було притаманне тоталітарному режиму.

Разом з тим, зазначила В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА, якщо порівняти, що було зроблено Україною за останні роки із, наприклад, Естонією, то є істотна різниця.

На думку екс-президента Латвії, балтійські країни дійсно відійшли від радянської системи, перейшли на інший бік «залізної завіси». Вона зазначила, що для цього керівництво цих країн змушене було вдатися до дуже болісних реформ, але «ми боролись і стояли як скеля», щоб надолужити згаяне за радянських часів.

Водночас, за словами екс-президента Латвії, на сьогодні в очах заходу Україна згаяла нагоду просуватися в бік західних цінностей з великою швидкістю. «Здається, що лідери країни підвели свій народ», - сказала В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА. За її словами, українські політики виявились неспроможними діяти злагоджено, неспроможними дійти згоди щодо курсу власної країни.

«У Західній Європі склалося враження, що Україна – це країна, яка не може діяти злагоджено і не знає, куди їй прямувати», - сказала екс-президент Латвії.

Виходячи з цього, за її словами, Україні слід визначитись, куди їй рухатись, з ким дружити. Вона зазначила, що український народ та лідери держави мають визначитись, чи рухатися на Захід, чи залишатись вірними радянським традиціям.