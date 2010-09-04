«Першим другом Євро-2012» у Польщі став Лех Валенса

Першим другом фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році від Польщі став колишній президент та лауреат Нобелівської премії Лех ВАЛЕНСА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголошене сьогодні у польській Лодзі, де відбудеться товариський матч збірних України та Польщі, котрі є організаторами Євро-2012.

„Давайте зробимо все, що в наших силах, аби приготуватися добре та добре зіграти”, - сказав він на церемонії, цитують польські медіа.

„Це не лише спортивна справа, а справа національної гідності. Відроджена Польща у співпраці із відродженою Україною – насправді мусимо показати, що щось вміємо!”, - наголосив він.

Л.ВАЛЕНСА також сказав, що не буде лише допінгувати та підтримувати, але – якщо це буде потрібно – контролювати та критикувати.

Крім екс-президента Польщі, “першими друзями Євро-2012” від Польщі стали співачка Марила РОДОВІЧ, олімпійський чемпіон з ходьби Роберт КОЖЕНЬОВСЬКИЙ та футболіст Юзеф МЛИНАРЧИК.

UEFA планує представляти наступну четвірку “друзів Євро-2012” - яких загалом має бути по сто від Польщі та України - щомісяця.

Перші 50 чоловік стануть відомі особистості, а решта звичайні поляки та українці, котрі виборють це право в різних конкурсах.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграла право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.