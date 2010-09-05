Смертник підірвав автомобіль у військовому таборі в Дагестані

П`ятеро російських військовослужбовців, які постраждали в результаті теракту поблизу Буйнакська (Дагестан), перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їх життя, повідомив РІА "Новости" офіційний представник Міноборони.

27 військовослужбовців одержали легкі поранення і поранення середньої тяжкості.

Польовий табір мотострілецької бригади поблизу Буйнакська в ніч на неділю зазнав атаки терориста-смертника на автомобілі. Міноборони повідомляє про трьох загиблих.

Близько 00.30 начинений вибухівкою ВАЗ-21014 прорвався на територію полігону "Дальній", де розташоване наметове містечко військовослужбовців. Охорона відкрила вогонь, і автомобіль смертника врізався в армійську вантажівку, якою водій намагався перекрити шлях нападникові. В результаті підрив стався на краю табору, що скоротило кількість можливих жертв.

До того ж, за попередньою інформацією, спрацювала частина вибухівки - близько 30 кілограмів у тротиловому еквіваленті з тих 50, що були в автомобілі.