Європарламент закликає розслідувати смерть журналіста в Білорусі

Голова Європарламенту Єжи Бузек закликав білоруську владу провести ретельне і відкрите розслідування обставин смерті опозиційного журналіста Олега Бебеніна, повідомляє Радіо "Свобода".

В оприлюдненій сьогодні заяві голова Європарламенту висловлює співчуття близьким і друзям Бебеніна і відзначає, що засновник і керівник «Хартії-97» боровся за побудову більш демократичної Білорусі.

3 вересня Олега Бебеніна знайшли повішеним на своїй дачі під Мінськом В якості основної версії того, що трапилося, слідство розглядає самогубство.

Колеги журналіста не вірять цій версії.