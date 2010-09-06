Росія і Ізраїль підпишуть угоду про військову співпрацю

Угоду про військову співпрацю між міністерствами оборони Росії і Ізраїлю планують підписати сьогодні голови військових відомств двох країн Анатолій Сердюков і Ехуд Барак за підсумками переговорів у Москві, повідомляє РІА "Новости".

Барак відвідає з візитом Росію в період з 6 по 7 вересня.

"Угода регулюватиме взаємодію двох країн у військовій сфері на найближчі п`ять років", - повідомила журналістам прес-секретар міністра оборони РФ полковник Ірина Ковальчук.

За її словами, документ передбачає обмін думками, досвідом і інформацією в сферах, які становлять взаємний інтерес, зокрема з питань міжнародної безпеки. Угодою також передбачається розвиток зв`язків у сфері військової освіти, топографії, картографії, військової історії, медицини, юстиції, фізичної підготовки і спорту.

Ковальчук повідомила, що на переговорах сторони планують обговорити стан і перспективи військової і військово-технічної співпраці Росії і Ізраїлю, взаємодію у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, питання безпеки в Близькосхідному регіоні.