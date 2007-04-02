В Румунії після довготривалого конфлікту розпалася урядова коаліція.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, прем’єр-міністр Румунії Калін ТАРІЧАНУ оголосив, що припиняє співпрацю з Демократичною партією, близькою до румунського президента Траяна БАСЕСКУ, й призначить нових міністрів на посади, які обіймали представники цієї партії.

К.ТАРІЧАНУ має намір створити уряд меншості з партією Угорський демократичний союз, і сподівається на підтримку з боку опозиційної Соціал-демократичної партії. Кризові ситуації між президентом і прем’єром Румунії виникали неодноразово з часу їхнього вступу на посади 2004 року. Останню кризу спровокувала відмова президента Т.БАСЕСКУ затвердити на посаді запропонованого головою уряду кандидата.