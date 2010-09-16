Лідери ЄС поліпшать співпрацю із стратегічними партнерами

Лідери ЄС регулярно визначатимуть ключові месиджі для співпраці зі стратегічними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“(Європейська Рада – УНІАН) в майбутньому регулярно обговорюватиме зовнішні відносини з метою визначення стратегічної орієнтації напередодні ключових подій, зокрема, з метою вироблення ключових месиджів щодо наших цілей та засобів для їх досягнення”, - зазначається у висновках.

В результаті сьогоднішнього обговорення Європейська Рада також висловилася щодо підготовки до кількох важливих подій, серед яких саміти з Китаєм, Південною Кореєю, країнами Азії, США, Південною Африкою, Україною та Росією, а також саміту Союзу для Середземномор’я та саміту G-20.