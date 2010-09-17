У Шрі-Ланці злетіла у повітря вантажівка з вибухівкою: 60 загиблих

13:13, 17 вересня 2010
Світ
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Серед загиблих - двоє іноземців

У місті Баттікалоа на сході Шрі-Ланки 17 вересня відбувся сильний вибух, в результаті якого загинули щонайменше 60 чоловік, повідомляє Reuters.

За даними військового керівництва країни, вибухнула вантажівка з вибухівкою, що призначалася для каменоломні.

Серед загиблих двоє іноземців, імовірно, громадян Китаю.

 

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