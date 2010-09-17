У Шрі-Ланці злетіла у повітря вантажівка з вибухівкою: 60 загиблих

У місті Баттікалоа на сході Шрі-Ланки 17 вересня відбувся сильний вибух, в результаті якого загинули щонайменше 60 чоловік, повідомляє Reuters.

За даними військового керівництва країни, вибухнула вантажівка з вибухівкою, що призначалася для каменоломні.

Серед загиблих двоє іноземців, імовірно, громадян Китаю.