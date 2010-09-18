Австрія радить Україні посилити боротьбу з корупцією

Федеральний Президент Австрії Хайнц ФІШЕР наголошує на необхідності посилення в Україні боротьби з корупцією та бюрократією.

Про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ у рамках офіційного візиту спікера українського парламенту до Австрійської Республіки, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Х.ФІШЕРА, його країна підтримує євроінтеграційні прагнення України, але водночас він висловив думку про необхідність посилення в Україні боротьби з корупцією та бюрократією.

На переконання Президента Австрії, це сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні і поглибленню двосторонньої співпраці в економічній та фінансово-банківській сферах.

В.ЛИТВИН, у свою чергу, запевнив, що українська влада вживає заходів для подолання корупції в Україні.

Під час зустрічі сторони зазначили, що обидві країни пов`язують спільні сторінки історії, а також наголосили на відсутності проблемних питань у двосторонніх відносинах, що, на думку співрозмовників, є основою для подальшої активізації українсько-австрійських взаємин.

Разом з тим, зауважив голова Верховної Ради України, «на цьому не можна зупинятися». За його словами, Україна й Австрія можуть досягти значних результатів у співпраці, зокрема, в енергетичній і транспортній галузях, агропромисловому комплексі. Перспективним, на його думку, є також співробітництво на рівні регіонів.

У контексті обговорення питання про європерспективи України Федеральний Президент Австрії наголосив на необхідності збереження добросусідських відносин з Росією, оскільки, за його словами, стабільні та прогнозовані українсько-російські взаємини є важливим чинником стабільності у Європі.

Відповідно до програми візиту, також відбудуться зустрічі В.ЛИТВИНА з президентом Федеральної ради Австрії Мартіном ПРАЙНЕДЕРОМ і з членами австрійсько-української групи з міжпарламентських зв’язків та Комітету у закордонних справах Національної ради Австрії.