Глава МЗС Німеччини уклав шлюб з чоловіком

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ уклав шлюб зі своїм супутником життя - спортивним менеджером Міхаелем МРОНЦЕМ.

Як передає «Німецька хвиля», церемонія одруження відбулася 17 вересня в Бонні. Її провів обер-бургомістр міста Юрген НІМЧ. На ній були присутні лише близькі родичі молодят.

За інформацією газети Bild, на запитання журналістів прес-секретар Вільної демократичної партії, головою якої є Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, і представник німецького МЗС відповіли однаковою фразою: "Міністр закордонних справ і Міхаель МРОНЦ вважають це своєю особистою справою".

Інформаційне агентство DPA сьогодні повідомило, що однією з перших молодят привітала канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.