Глава МЗС Німеччини уклав шлюб з чоловіком
18:48, 18 вересня 2010Світ
2557 0
Меркель привітала молодят
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ уклав шлюб зі своїм супутником життя - спортивним менеджером Міхаелем МРОНЦЕМ.
Як передає «Німецька хвиля», церемонія одруження відбулася 17 вересня в Бонні. Її провів обер-бургомістр міста Юрген НІМЧ. На ній були присутні лише близькі родичі молодят.
За інформацією газети Bild, на запитання журналістів прес-секретар Вільної демократичної партії, головою якої є Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, і представник німецького МЗС відповіли однаковою фразою: "Міністр закордонних справ і Міхаель МРОНЦ вважають це своєю особистою справою".
Інформаційне агентство DPA сьогодні повідомило, що однією з перших молодят привітала канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter