Закаєв: Польща стала для Чечні братньою державою

Лідер чеченського уряду у вигнані Ахмед ЗАКАЄВ заявив, що Польща стала для Чечні братньою державою.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це А.ЗАКАЄВ сказав, коментуючи рішення суду про його звільнення з-під варти. А.ЗАКАЄВА було затримано 17 вересня на підставі ордера, переданого Росією в Інтерпол.

А.ЗАКАЄВ, який близько 23.00 все-таки потрапив на співорганізований ним Третій Всесвітній чеченський конгрес, подякував польській владі за звільнення.

„Це перемога вільного світу над сфабрикованими матеріалами Росії”, - сказав він.

За словами А.ЗАКАЄВА, тільки-но він дізнався про нібито проблеми із його статусом на час перебування в Польщі, одразу вирішив сам прийти у прокуратуру.

А.ЗАКАЄВ відзначив прихильне ставлення до нього польських поліцейських і прокурорів, які затримали його вчора вранці.

За його словами, росіяни надіслали польським правоохоронцям практично аналогічні матеріали, які раніше розглядала прокуратура та суд у Данії та Великій Британії.

А.ЗАКАЄВ наголосив, що російські правоохоронці переслідують його з політичних мотивів.

„Затримали через те, що ми говоримо про злочини, які вчинила Росія за останні 20 років, будемо говорити про це, поки живемо”, - сказав лідер чеченського уряду у вигнані.

Він також заявив, що не хоче вести антиросійську кампанію і висловив сподівання, що російська влада розбудує правову державу.

„Польща - це моя улюблена країна та ще одна, до якої зможу вільно приїжджати”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, польська поліція вранці 17 вересня у Варшаві затримала А.ЗАКАЄВА, оголошеного у міжнародний розшук Росією.

А.ЗАКАЄВ прибув до Польщі для участі у Третьому Всесвітньому чеченському конгресі, який розпочався 16 вересня у польському Пултуску під Варшавою.

Увечері 17 вересня польський суд ухвалив рішення звільнити А.ЗАКАЄВА з-під варти.

Підставою для звільнення політика суд назвав статус біженця, який А.ЗАКАЄВ отримав у Великій Британії, що дозволяє йому очікувати на розгляд справи про екстрадицію на волі.

За непідтвердженою інформацією, польська прокуратура вимагала для А.ЗАКАЄВА максимального терміну арешту - 40 діб.

А.ЗАКАЄВ - колишній польовий командир, колишній міністр культури і віце-прем`єр невизнаної Ічкерії. З 2000 року він живе в Лондоні; його ім`я значиться у числі організаторів Всесвітнього чеченського конгресу.

У 2002 році російська Генпрокуратура заочно висунула А.ЗАКАЄВУ обвинувачення за 13 пунктами, включаючи вбивство, тероризм і захоплення заручників, і вимагала від Великої Британії його видачі.

На сайті Інтерполу значиться, що А.ЗАКАЄВ розшукується “за злочини проти життя і здоров`я", за викрадання людей, участь в організованій злочинній групі і тероризм.

У 2003 році Лондонський магістратський суд відмовив в екстрадиції А.ЗАКАЄВА, який одержав у Британії політичний притулок.