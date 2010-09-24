Швецію очолить правоцентристський уряд меншості, підтвердили оприлюднені сьогодні виборчою комісією остаточні підсумки підрахунку голосів виборів до риксдагу й місцевих органів самоврядування, що проходили минулої неділі, передає ІТАР-ТАСС.

Депутатські місця в парламенті розподілилися таким чином: коаліція Буржуазний альянс (до нього входять Помірна коаліційна партія, Народна партія-ліберали, Християнсько-демократична партія, Партія центру) отримав 173 мандати; червоно-зелена опозиція (Соціал-демократична робоча партія, Ліва партія та Партія охорони навколишнього середовища) –156 мандатів, а партія "Шведські демократи" (ШД) – 20 мандатів.

В результаті підрахунку голосів виявилось, що жоден із блоків не набрав необхідної більшості і що ШД тому стане тією силою, яка зможе схилити при голосуванні в риксдагу чашу терезів у той або інший бік. Наразі і правлячий альянс, і опозиція заперечують будь-яку можливість компромісу з ШД, яка стала першою відкрито націоналістичною партією в парламенті країни.