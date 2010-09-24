На посаду президента Білорусі претендують 19 осіб

23:03, 24 вересня 2010
Світ
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Ініціативні групи почнуть збір підписів

Чинний президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вчетверте буде балотуватися на посаду глави держави.

Як передає ІТАР-ТАСС, всього у Білорусі боротьбу за президентство вестимуть 19 кандидатів. Усі вони подали заяви до Центрвиборчкому на реєстрацію своїх ініціативних груп громадян, які висунули їх кандидатами в президенти на майбутніх виборах 19 грудня.

Ініціативну групу О.ЛУКАШЕНКА очолив міністр освіти і лідер об`єднання "Біла Русь" Олександр РАДЬКОВ.

Після реєстрації у ЦВК ці групи з 30 вересня розпочнуть збирати підписи виборців. Для затвердження кандидатом на посаду глави держави необхідно зібрати не менше 100 тис. підписів.

Також балотуватися у президенти мають намір лідери рухів "Європейська Білорусь" Андрій САННІКОВ, "Говори правду!" Володимир НЕКЛЯЄВ, керівник партії Білоруський народний фронт Григорій КОСТУСЄВ, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Микола СТАТКЕВИЧ, заступник голови Об`єднаної громадянської партії Ярослав РОМАНЧУК, голова оргкомітету зі створення союзу "За модернізацію" Алесь МИХАЛЕВИЧ, співголова партії "Білоруська християнська демократія" Віталій РІМАШЕВСЬКИЙ.

 

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