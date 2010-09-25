Азаров відвідає Польщу з офіційним візитом
00:28, 25 вересня 2010Світ
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Повідомляє прес-служба польського уряду
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 30 вересня відвідає з одноденним офіційним візитом Польщу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду.
Згідно з повідомленням, М.АЗАРОВ проведе двосторонню зустріч із главою уряду Польщі Дональдом ТУСКОМ.
За даними Посольства України у Варшаві, у ході візиту М.АЗАРОВ проведе зустрічі із найвищими високопосадовцями Польщі, взяти участь у засіданні міжурядового українсько-польського комітету з питань проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також відвідати Варшавську фондову біржу.
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