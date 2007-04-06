Ющенко і Путін обговорили ситуацію

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Росії Володимир ПУТІН провели сьогодні телефонну розмову, під час якої обговорили кризову ситуацію в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента Росії, під час розмови була висловлена серйозне занепокоєння і тривога «з огляду на можливі негативні наслідки протистояння для української економіки та соціальної сфери, послідовного і поступального розвитку російсько-української співпраці».

За повідомленням прес-служби В.Путіна, також була підкреслена «щира зацікавленість у швидкій нормалізації обстановки» і висловлена надія на те, що «всі гілки влади на Україні виявлять високу відповідальність у цілях врегулювання кризи виключно політичними, конституційними методами, за допомогою конструктивного діалогу».