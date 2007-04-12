Троє смертників Аль-Каєди підірвалися в Алжирі

Вибухи в Алжірі скоїли троє смертників організації "Аль-Каєди" в Магрібі. Про це йдеться в заяві, яка з`явилася на одному з ісламістських сайтів в інтернеті.

Жертвами терактів в столиці Алжиру в середу стали щонайменше 23 людини, більше 160 були поранені.

Два вибухи відбулися майже одночасно - біля будівлі канцелярії прем`єр-міністра і біля поліцейської дільниці.

Світова спільнота різко засудила дії екстремістів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав активізувати міжнародну боротьбу з тероризмом, що підриває суспільство і що руйнує життя людей.

Радіо Свобода