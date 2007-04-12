Троє смертників Аль-Каєди підірвалися в Алжирі
08:40, 12 квітня 2007Світ
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Загинуло 23 людини, більше 160 були поранені
|Фото Reuters/Yahoo!
Жертвами терактів в столиці Алжиру в середу стали щонайменше 23 людини, більше 160 були поранені.
Два вибухи відбулися майже одночасно - біля будівлі канцелярії прем`єр-міністра і біля поліцейської дільниці.
Світова спільнота різко засудила дії екстремістів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав активізувати міжнародну боротьбу з тероризмом, що підриває суспільство і що руйнує життя людей.
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