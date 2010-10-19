США і Ізраїль вважають Іран головною проблемою

США і Ізраїль вважають Іран однією з головних проблем Близького Сходу, зазначається в спільній заяві першого заступника держсекретаря США Джеймса Стейнберга і заступника голови МЗС Ізраїлю Данні Аялона.

У понеділок у Вашингтоні відбулася зустріч делегацій двох країн під керівництвом Стейнберга і Аялона.

"У рамках сьогоднішнього стратегічного діалогу сторони обговорили багато тем. Але очевидно, що Іран є однією з найсерйозніших проблем, з якими ми сьогодні маємо справу на Близькому Сході. Подальше недотримання Іраном міжнародних зобов`язань у питаннях ядерної програми, так само як і надання підтримки терористичним об`єднанням, серйозно непокоять дві наші країни і всю міжнародну громадськість. Продовження спроб вплинути на дії Ірану з боку міжнародного співтовариства - як через тиск, так і через заклики до діалогу – є критично важливими для зміни стратегічного курсу Ірану і запобігання отриманню ним ядерної зброї", - йдеться в заяві, текст якої був переданий до РІА "Новости" прес-службою держдепартаменту.