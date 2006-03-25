Суд дозволив поклонятися античним богам

Суд дозволив грекам поклонятися античним богам, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Сьогодні цієї стародавньої релігії дотримуються близько 100 тисяч жителів Греції. Вони поклоняються Зевсу, Гері, Посейдону, Афродиті, Гермесу та іншим богам. Раніше Міністерство культури забороняло проводити богослужіння в місцях археологічних розкопок, бо часто збори прихильників стародавньої релігії носили таємний характер.