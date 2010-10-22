Легалізація 100 тисяч нелегалів дасть бюджету Польщі 250 млн. доларів

Легалізація ста тисяч нелегальних працівників у Польщі може щорічно поповнювати національний бюджет на щонайменше 250 млн. доларів.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала голова правління фундації «Крім кордонів» Ксеня НАРАНОВИЧ.

Вона відзначила, що її розрахунки грунтуються на обов’язкових відрахуванням до бюджету від мінімальної зарплати 2010 року, яка становить майже 500 доларів.

«Це додаткові доходи навіть без врахування податку на додану вартість», - відзначила експерт.

Натомість, за словами К.НАРАНОВИЧ, польська влада щорічно несе видатки на депортацію нелегалів, яких затримує прикордонна служба.

Експерт сказала, що польська прикордонна служба не оприлюднює дані про ці видатки, зауваживши, що у Франції депортація одного нелегала коштує 12 тисяч євро.

К.НАРАНОВИЧ також відзначила, що легальна праця гарантує робітнику захист його прав, а також доступ до медичного обслуговування й соціального страхування.

Експерт зауважила, що через жорсткі умови двох легалізацій, які проводилися у Польщі в 2003 та 2007 роках, ними скористалися лише близько 4 000 людей із сотень тисяч нелегалів, які перебувають в країні.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Варшаві відбудеться мирна акція за легалізацію нелегалів у Польщі, в рамках якої польським властям буде передано заклик провести легалізацію, а також рекомендації, які її найкраще провести.

За даними експертів у 38-мільйоній Польщі нелегально може перебувати від 50 до 500 тисяч нелегалів, більша частина яких з України.

За даними українських дипломатів, 70% звернень українців за допомогою в українські консульства стосуються порушення польським працедавцем умов праці, зокрема, невиплати заробітної плати. Через відсутність договору про роботу українці не мають жодних шансів добитися виплати обіцяних грошей.