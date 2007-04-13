Росія не має плану на випадок війни в Перській затоці

Міністерство закордонних справ Росії не складає планів дій на випадок збройного конфлікту між Іраном і якоюсь іншою країною, повідомляє РІА Новости з посиланням на голову думського комітету у міжнародних справах.

За його словами, МЗС та інші структури виконавчої влади вже мають прораховані варіанти дій у разі "різних сценаріїв" розвитку подій в Перській затоці, окрім одного. "Єдиний сценарій, який повністю виключається, - це військовий сценарій, застосування військової сили відносно Ірану", - сказав депутат.

27 березня 2007 року російські ЗМІ з посиланням на Головне розвідувальне управління країни повідомили, що все готово для масованого ракетно-бомбового удару по об`єктах іранської ядерної інфраструктури.

У США при цьому не виключають "ніяких варіантів розвитку подій" в Ірані.

Лента.ру