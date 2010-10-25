Іран ісламізує деякі "надто західні" навчальні дисципліни

Чільний представник Міністерства освіти Ірану заявив у неділю, що країна не дозволить своїм університетам викладати деякі дисципліни, якщо ті виглядають «надто західними», повідомляє Радіо "Свобода".

За словами урядовця, як їх цитує місцева преса, буде переглянуто навчальні плани 12 суспільних дисциплін у галузях права, рівноправності жінок, прав людини, управління, соціології, філософії, психології чи політології.

Перегляд матиме на меті привести навчальні плани з цих дисциплін у відповідність із ученням ісламу.

Консервативні релігійні керівники Ірану часто звинувачують Захід у намаганні вплинути на іранську молодь своєю «занепадницькою» культурою та іншими впливами.