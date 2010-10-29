11 європейських країн не згодні із збільшенням бюджету ЄС

Одинадцять з 27 лідерів країн ЄС підписали лист, в якому закликають скоротити плановане збільшення бюджету Європейського союзу на 2011 рік, повідомляє Бі-бі-сі.

Поки що передбачається, що бюджет ЄС повинен збільшитися на 6%.

У листі стверджується, що таке збільшення є неприйнятним в той час, як уряди європейських країн проводять політику економії і скорочення бюджетних видатків, намагаючись впоратися з наслідками світової фінансової кризи.

Проти нового бюджету ЄС заперечують, зокрема, такі країни як Великобританія, Франція і Німеччина.