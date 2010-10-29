11 європейських країн не згодні із збільшенням бюджету ЄС
01:04, 29 жовтня 2010Світ
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Серед них Англія, Франція й Німеччина
Одинадцять з 27 лідерів країн ЄС підписали лист, в якому закликають скоротити плановане збільшення бюджету Європейського союзу на 2011 рік, повідомляє Бі-бі-сі.
Поки що передбачається, що бюджет ЄС повинен збільшитися на 6%.
У листі стверджується, що таке збільшення є неприйнятним в той час, як уряди європейських країн проводять політику економії і скорочення бюджетних видатків, намагаючись впоратися з наслідками світової фінансової кризи.
Проти нового бюджету ЄС заперечують, зокрема, такі країни як Великобританія, Франція і Німеччина.
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