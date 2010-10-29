У Москві пройде акція, присвячена жертвам репресій

У Москві сьогодні відбудеться акція «Повернення імен», присвячена жертвам політичних репресій, повідомляє Радіо Свобода. Акція, організована правозахисним товариством «Меморіал», пройде біля Соловецького каменю на Луб’янській площі. Учасники акції читатимуть імена тих, хто був розстріляний в роки терору в Москві.

До Соловецького каменю, за словами організаторів, прийдуть відомі артисти, політичні, громадські діячі і прості москвичі.

Акція проходить напередодні Дня пам`яті жертв політичних репресій, який відзначають 30 жовтня.