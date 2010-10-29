Лідери країн ЄС внесуть правки до Лісабонського договору

Лідери країн-членів Європейського союзу домовилися про внесення змін до тексту Лісабонського договору - документа, що регламентує функціонування ЄС, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Про досягнення домовленості заявив президент ЄС Херман ван Ромпей. За його словами, йдеться про поправки, які дозволять країнам-членам Євросоюзу створювати фонди для забезпечення економічної безпеки всієї єврозони і допомагати країнам, що зазнають труднощів. Наразі така допомога заборонена.

Ініціаторами поправок були Німеччина, країна з найбільшою економікою єврозони, і Франція. Ван Ромпей підкреслив, що остаточне рішення ще не було ухвалене, але, як очікується, це питання буде вирішено на саміті ЄС в грудні 2010 року. Очікується, що поправки до Лісабонського договору набудуть чинності в 2013 році.

Лісабонський договір був підписаний у 2007 році в столиці Португалії. Основною метою його створення була заміна конституції Євросоюзу, яка так і не набула чинності. Ратифікація Лісабонського договору тривала два роки, останньою його прийняла Чехія.