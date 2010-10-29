Польща сьогодні замре у пробках: страйкують водії вантажівок

У Польщі сьогодні через страйк водіїв вантажівок буде ускладнено автомобільний рух на всіх дорогах.

Як повідомила УНІАН прес-служба профспілкового руху „Солідарність”, водії вантажівок рухатимуться на звичайних дорогах зі швидкістю максимум 30 кілометрів на годину, а на автострадах - 60 кілометрів на годину.

Згідно з повідомленням, водії протестують проти недотримання працедавцями законодавства про працю, зокрема, часто вони офіційно змушені брати відпустки, але працювати у цей час. Крім того, працедавці оформляють водіїв на мінімальну зарплату, виплачуючи решту коштів у “конверті”, через що вони отримуватимуть меншу пенсію та менші розмірі відшкодування у випадку аварії.

Організатори страйку вибачилися перед іншими водіями за ускладнення на дорогах через страйк, зазначивши, що не мають інших методів для захисту своїх прав.

„Ми боремося за наші права та гідне ставлення до нашої професії. Довше не можна чекати на покращення умов праці водіїв”, - сказано у заяві профспілки.

Страйк триватиме з 13.00 до 15.00 (за київським часом).