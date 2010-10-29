В Атлантиці зазнає лиха польський навчальний бриг із 36 юнгами

Польський бриг "Фредерік Шопен" зазнав лиха в Атлантичному океані в умовах штормової погоди, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомила сьогодні берегова охорона англійського порту Фалмут, навчальний двощогловий парусник подав сигнал про допомогу сьогодні близько 8-ї години ранку за британським часом, коли знаходився за 86 морських миль (160 км) на північний захід від островів Силлі (розташованих за 45 км на північний захід від краю англійського півострова Корнуолл).

На даний момент ураганний вітер вже зламав передню щоглу судна. Існує загроза втрати і другої щогли парусника.

На борту бригу знаходиться екіпаж з 47 осіб, з них 36 юнг віком 14 років. Як зазначається, ніхто з членів команди судна не постраждав.

На поданий "Фредеріком Шопеном" сигнал SOS відгукнулися три судна: контейнеровоз, суховантажне судно і риболовецький корабель.