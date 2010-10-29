У Грузії звільнили з-під арешту українське судно

Міністерства закордонних справу України повідомляє про звільнення українського судна „Аккорд”, яке перебувало під арештом в грузинському порту Поті.

Про це поінформував заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО, повідомили УНІАН в департаменті інформаційної політики МЗС України.

„Завдяки наполегливій роботі МЗС України українське судно „Аккорд”, що з 28 липня ц.р. перебувало під арештом у грузинському порту Поті, було звільнено”, - зазначив Р.ДЕМЧЕНКО, коментуючи ситуацію навколо українського судна.

За його словами, суд м. Тбілісі 26 жовтня прийняв відповідне рішення. Після набрання ним законної сили, 9 листопада українське судно залишить територію Грузії.

До складу екіпажу „Аккорду” входили 11 громадян України та 1 громадянин Росії.

Після втручання у справу зовнішньополітичного відомства України 6 наших співвітчизників 9 серпня залишили корабель та повернулися на Батьківщину. Інші моряки добровільно залишилися на судні з метою підтримання його життєдіяльності.

Завдяки зусиллям МЗС було також звільнено з-під варти капітана судна – громадянина Російської Федерації. Наразі моряки знаходяться на борту „Аккорду”, їх стан здоров’я нормальний і вони забезпечені в достатньому обсязі всім необхідним.