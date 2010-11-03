Пакети з вибухівкою розлітаються з Греції по Європі

На борту літака приватної компанії, яка займається поштовими перевезеннями, був виявлений підозрілий пакет, адресований прем`єр-міністрові Італії Сільвіо Берлусконі. Як повідомляє Associated Press з посиланням на грецьку поліцію, літак вилетів з Афін близько десятої вечора, пунктами його призначення були Париж і Льєж. Після виявлення пакету на ім`я Берлусконі літак сів у Болоньї (Італія), там підозрілий вантаж передали експертам.

2 листопада до будинку відомства канцлера ФРН Ангели Меркель була доставлена посилка, в якій при огляді виявили вибухову речовину. За даними німецьких ЗМІ, в графі "відправник" значилося міністерство економіки Греції.

Ще два пакети, що викликали підозру служб безпеки, були виявлені 2 листопада в міжнародному аеропорту Афін. Як повідомляє CNN, поліцейські підірвали обидва пакети, один з яких був адресований до Європолу в Гаазі, а другий – до Європейського суду в Люксембурзі.

Через ці події грецька поліція звернулася до керівництва цивільної авіації країни з вимогою припинити відправку будь-яких листів і посилок за кордон на 48 годин. За цей час влада розраховує провести розслідування і знайти решту посилок з бомбами, якщо такі є.

1 і 2 листопада, нагадує Лента.ру, пакети з вибухівкою були доставлені до кількох іноземних посольств, розташованих в Афінах. Перша така посилка потрапила до представництва Мексики: пакет вибухнув в руках у кур`єра, який в результаті одержав легкі поранення. Надалі поліції вдалося перехопити аналогічні посилки, адресовані до посольств Бельгії, Нідерландів, Болгарії, Чилі, Німеччини, а також президентові Франції Саркозі особисто.

Повідомлялося також про вибухи на території представництва Швейцарії і біля посольства Росії. Від вибухів ніхто не постраждав.

Грецька поліція припускає, що за розсилкою бомб можуть стояти місцеві анархісти. За підозрою в причетності були затримані двоє молодих людей, 22 і 24 років. Їх імена і інші подробиці не повідомлялися.