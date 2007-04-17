ПАРЄ знає, що робити Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи планує закликати українських політиків зробити обговорення змін до Конституції України частиною переговорів по виходи з нинішньої політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, підготовленому Моніторинговим комітетом ПАРЄ.

“Конституційна реформа має стати частиною дискусії, направленої на розв’язання політичної кризи”, - зазначається у документі.

У проекті міститься заклик до політичних сил в Україні в терміновому порядку відновити роботу з покращення Конституції України та пов’язаного з нею законодавства з метою створити ефективну систему противаг та балансів, а також привести положення української Конституції до європейських стандартів.

У проекті резолюції також планується висловити сподівання, що Венеціанська комісія буде активно включена до процесу реформування українського Основного Закону.

Крім того, статтею 9 проекту резолюції планується підтвердити, що Асамблея вважає відкликання народних депутатів політичною партією (так званий “імперативний мандат”) неприйнятним для демократичної держави.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ планує провести дебати за терміновою процедурою по ситуації в Україні 19 квітня. За підсумками дебатів планується ухвалити резолюцію.