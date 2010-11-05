США: вибори в Україні не були відкритими і чесними

Місцеві вибори в Україні не відповідали стандартам відкритості і чесності.

Про це в інтерв`ю "Радіо Свобода" заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп ГОРДОН.

"Ми вважаємо, що ці вибори не відповідали стандартам відкритості й чесності, на відміну, наприклад, від президентських виборів, які відбулися дещо раніше цього року", - сказав він.

За словами представника Держдепу, віце-президент США Джо БАЙДЕН мав розмову із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про важливість дотримання принципів демократії.

"Я думаю, що світ, Європейський Союз і США уважно стежили за перебігом місцевих виборів в Україні, тому й заявляю, що ми не вважаємо, що вони відповідали демократичним стандартам", - зазначив Ф.ГОРДОН.

За його словами, для такої держави як Україна, котра будує демократію і має забезпечувати участь у цьому всіх зацікавлених політичних сил, критично важливо мати таке виборче законодавство, яке б відповідало міжнародним стандартам. “Наскільки ми знаємо, здається, такого закону й кодексу в Україні немає. Ми вже сказали про це українській владі. Ми готові допомогти Києву в цьому, у впровадженні в життя, у процес виборів на місцях і в національному масштабі саме такого виборчого кодексу, щоб ці вибори відповідали стандартам, які, як і ми, і вони у Києві знаємо, необхідні для успіхів демократії", – сказав Ф.ГОРДОН.

Водночас він зазначив, що США хоче співпрацювати з українською владою у питаннях впровадження стандартів демократії в Україні.

"Українська влада заявила нам про своє бажання просувати демократію, і ми хочемо співпрацювати з нею у цьому напрямку", – заявив помічник державного секретаря США.