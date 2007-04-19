Американська ПРО у Польщі може загрожувати безпеці країни?

Розміщення елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО) в Польщі може загрожувати безпеці країни, вважає колишній міністр оборони, депутат польського Сейму Радек Сікорський. "Ви пропонуєте нам розмістити об`єкт, який нас оборонятиме від країн, які не є нашими ворогами", - сказав він на зустрічі з Генрі Оберінгом, головою Агентства по ПРО США. "При цьому американська система ПРО в Польщі може спровокувати інші країни, з якими на сьогодні у нас не найтепліші відносини: Росію і Білорусію", - відзначив Р.Сикорский. "Розміщення ПРО стане прекрасною можливістю для розділення НАТО, Польщу можна буде назвати складною країною, у якої існують серйозні політичні розбіжності з Росією", - додав колишній глава Міноборони, передає Associated Press. Він також заявив, що в найближчі 5-10 років Тегеран не зможе розробити ядерну зброю, повідомивши, що у Польщі, "на відміну від США, є свої джерела в Ірані".

Вашингтон планує розмістити 10 перехоплювачів ракет в Польщі і радар в Чехії до 2012 р. США заявляють, що ця система ПРО повинна захистити Європу від так званих країн-ізгоїв, включаючи Іран і Північну Корею. Росія розглядає ці плани як вторгнення США в сферу її інтересів і попереджає, що розміщення системи ПРО в Польщі і Чехії може привести до гонки озброєнь.

РБК-Україна