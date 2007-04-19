Ен-Бі-Сі оприлюднила відеопослання вірджинського вбивці

Телекомпанія Ен-Бі-Сі опублікувала фотографії південнокорейського студента Чо Сон Хі, які він відправив на телебачення незадовго до розстрілу в Політехнічному університеті штату Віргінія.

На першій фотографії молода людина зображена з двома пістолетами, в розвантажувальному жилеті і чорних рукавичках без пальців. У нього зосереджене і напружене обличча.

Окрім цього, телеканал продемонстрував ще одну фотографію, на якій Чо Сон Хі спрямовує пістолет прямо в об`єктив фотоапарата.

У пакеті, який студент відправив після того, як застрелив двох людей в гуртожитку, містяться також 23 відеокліпи, на яких молодик говорить прямо в камеру спочатку сидячи в машині, пізніше - в приміщенні, повідомив глава телекомпанії Стів Капус, якому було адресовано послання.

Він уточнив, що вбивця не називав конкретних осіб, але говорив в цілому про свою ненависть до багатих людей.

У відеопосланні студент, говорячи про трагедію в університеті, відзначив, що "це було і ваше рішення".

Як повідомляє телеканал, з відеозаписів видно, що Чо Сон Хі довго над ними працював. Студент розбив відеозапис на частини - "як абзаци великого документа", уточнив Капус.

Пакет з фотоматеріалами, відеозаписами і заявою студента міг би прийти раніше, якби на нім була вказана правильна адреса, сказав глава телекомпанії.

"Швидше за все, ми отримали би пакет раніше, якби на нім була правильна адреса і поштовий код", - Капус.

На пакеті стоїть час - 9.01, тобто лист був відправлений приблизно за 20-30 хвилин до того, як Чо Сон Хі убив ще 30 чоловік і наклав на себе руки.

РІА новини