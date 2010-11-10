Охоронні фірми домовилися долати насильство в своїх лавах

Представники великих охоронних фірм підписали в Женеві кодекс поведінки, який має на меті відвернути можливі зловживання і надмірне використання сили в зонах конфліктів, повідомляє Радіо Свобода.

Добровільну домовленість, яку підтримали 35 країн, зокрема, США і Велика Британія, уклали майже 60 компаній, серед них і деякі з тих, що діють в Іраку й Афганістані.

Кодекс поведінки містить, зокрема, пункт, що працівники охоронних компаній у зонах конфліктів не можуть посилатися на контрактні зобов’язання чи накази начальників, щоб виправдати злочини, вбивства, тортури, викрадення, затримання чи масові страти.

Компанії також зобов’язалися, що їхні працівники зможуть використовувати вогнепальну зброю тільки для самозахисту.

Серед фірм, які підписали документ, є й колишня Blackwater, що нині перейменувалася на Xe Services. Ця компанія набула недоброї слави, коли її працівники в перестрілці в Багдаді в Іраку 2007 року вбили 17 цивільних людей.

Схожі інциденти з загибеллю цивільних від рук приватних охоронців ставалися і в Афганістані, через що влада цієї країни вирішила заборонити діяльність приватних охоронних компаній: афганські мають ліквідувати, іноземні муситимуть залишити країну.

Послуги приватних охоронних компаній широко використовують у зонах конфліктів, і не тільки для охорони дипломатичних та інших закордонних представництв чи їхніх працівників, а й для охорони баз регулярних військ, щоб не відволікати їх від суто бойових завдань.