Євросоюз почне переговори про членство з Албанією і Чорногорією

Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ до Європейського Союзу з Албанією і Чорногорією одразу після виконання ними ряду необхідних критеріїв.

Про це йдеться в представлених 9 листопада комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ думках Єврокомісії щодо заявок, поданих цими країнами, відповідно, в 2009 і 2008 роках.

Згідно з думкою Єврокомісії, Албанія, зокрема, повинна провести реформу виборчого законодавства, розробити глобальну стратегію судової реформи, поліпшити боротьбу з корупцією й організованою злочинністю, прийняти законодавство у сфері захисту прав людини і прав меншин.

Крім того, ця країна повинна скоротити бюджетний дефіцит, поліпшити інвестиційний клімат, прагнути до поліпшення платіжного балансу та скорочення безробіття.

З приводу Чорногорії наголошується, що вона повинна приділити особливу увагу імплементації вже прийнятого законодавства, зокрема, у сфері державної адміністрації, поліції, судової системи, ефективніше боротися з дискримінацією, посилити боротьбу з корупцією і організованою злочинністю. Крім того, Чорногорія повинна поліпшити законодавство в банківській сфері, змінити підходи до системи підготовки кваліфікованих фахівців з метою скорочення безробіття, поліпшити енергетичну й транспортну інфраструктуру країни.

У представленому щорічному пакеті документів з оцінки політики розширення Євросоюзу Єврокомісія також відзначила, що переговори з Хорватією про вступ до ЄС вступають у фінальну стадію.

Єврокомісія також підтвердила свою торішню рекомендацію розпочати переговори про вступ з Македонією і підтвердила європейську перспективу Боснії й Герцеговини, а також Косово.