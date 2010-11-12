Обама пішов на компроміс з республіканцями

Президент США Барак Обама погодився подовжити податкові пільги для американців, що мають високі доходи. Про це заявив радник президента Девід Аксельрод, повідомляє Bloomberg. За його словами, це єдиний спосіб зберегти низькими податки для громадян США з середнім достатком.

"Президент чітко дав зрозуміти, що продовження пільг є його головним пріоритетом, і він готовий іти на компроміси, щоб добитися свого", - цитує заяву Лента.ру.

Минулого тижня Обама сказав, що готовий обговорювати питання пільг з республіканцями, які після недавніх виборів одержали більшість у Палаті представників і збільшили кількість своїх місць в Сенаті. Конгресмен-республіканця від штату Огайо Джон Бенер заявив, що його партія вимагає продовження пільг для всіх категорій.

Термін дії всіх податкових пільг, введених для фізичних осіб під час президентства Джорджа Буша, закінчується в 2011 році. Обама раніше заявляв, що згоден продовжити дію пільг для всіх, крім тих, хто заробляє більше 200 тисяч доларів за рік на людину або 250 тисяч на сім`ю.

За підрахунками Конгресу, продовження податкових пільг в довгостроковій перспективі обійдеться американському бюджету в 5 трильйонів доларів недоотриманих доходів.