Розпочався саміт голів держав і урядів "Великої двадцятки"

У Сеулі розпочалося засідання голів держав і урядів Великої двадцятки. За підсумками зустрічі планується прийняти рішення щодо посилення вимог до банківського капіталу, хедж-фондів і кредитних агентств, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на співрозмовника в російській делегації. Нові заходи мають торкнутися і нагляду за діяльністю таких організацій, а також моніторингу і реагування на виникнення системних ризиків фінансових інституцій.

Результатом саміту в Сеулі стане 3-5-річний план дій країн "двадцятки" з індивідуальними рекомендаціями для країн у сфері макроекономічної політики, які покликані забезпечити "оптимістичний" сценарій розвитку світової економіки.

Також лідери країн G20 мають намір обговорити питання протидії корупції, усунення неефективних енергетичних субсидій, волатильності цін на видобувні види палива, зміни клімату і перших результатів роботи в рамках Глобальної ініціативи із збереження морського середовища від розливів нафти.