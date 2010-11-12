Франція вважає, що Болгарії і Румунії ще зарано до Шенгенської зони

Франція вважає, що Болгарію і Румунію не слід приймати в Шенгенську зону до липня 2011 року, с повідомляє Радіо Свобода. Представник французького МЗС Бернар Валеро заявив, що, хоча ці країни добилися деякого прогресу, ще треба багато зробити для виконання всіх вимог Євросоюзу для приєднання до Шенгенської угоди про відміну паспортного і митного контролю.

Між Парижем і Софією з Бухарестом недавно виник дипломатичний конфлікт через депортацію французькою владою тисяч циганських громадян цих країн.

Болгарія і Румунія сподівалися вступити до Шенгенської зони в березні 2011 року.